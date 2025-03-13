兄弟撒嬌大對決 黃宗澤嘟嘴賣萌 吳卓羲趷籮反擊

藝人吳卓羲早前召喚好兄弟黃宗澤（Bosco）齊齊坐鎮內地綜藝節目，日前Bosco終現真身，二人玩得夠放，先是Bosco嘟嘴撒嬌，其後還有卓羲趷籮賣萌，認真攞命。

吳卓羲和楊茜堯之前於內地直播綜藝節目《藝員新訓2025》中，打電話呼喚男神黃宗澤（Bosco）親臨亮相。日前，Bosco終於空降現身，與卓羲老友鬼鬼，玩得特別放。節目中，二人除了一起跳舞外，Bosco更被要求即場撒嬌派福利。向來玩得的他，即時將手指放在嘴的兩邊，嘟嘴扮可愛謂：「他們為甚麼想要我撒嬌呢？」引發爆笑。之後，他又將雙手放於下巴賣萌，此時，突然有人說：「卓羲哥也很會撒嬌，一起來一個嗎？」Bosco即大笑道：「哈哈哈！你都有今日嘞！」卓羲隨即趷籮擺甫士打完場。

李施嬅簽名霸道 李施嬅亦有參與新一集節目錄影，當每位嘉賓輪流於玻璃上簽名時，首個上陣的她竟然用簽名霸佔了整塊玻璃，事後笑謂：「我以為一人一塊呀！」近日，施嬅還在社交網分享多張錄影當日身穿短裙的造型美照，配文道：「我真的很怕冷，結果上節目的時候，就是最冷的一天，這是上天給我的甚麼考驗呢？」

此外，即將在江門展開今年首場巡迴音樂會的胡鴻鈞亦有亮相節目，一展歌喉的他被網民大讚靚聲王。而鴻鈞日前分別於江門及廣州與粉絲聚會，更在咖啡店做一日限定店長，親自沖咖啡冧粉絲。