虞書欣熱力四射 整冧Server

內地小花虞書欣跟小生林一合演的新劇《噓，國王在冬眠》開播，早前劇集預約量已破500萬人，成績理想，豈料開播後竟然未見有熱搜，令人大感疑惑。經過粉絲認真推敲，發現原來是新劇觀看人數過多，令到播出該劇的影視平台「冧Server」，故令到很多人無法登入，可見這套劇的熱度確實驚人！