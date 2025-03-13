獨家探班：羅子溢變態得好過癮 陳楨怡坎坷 靠前輩幫拖

藝人陳楨怡備受力捧，近日與羅子溢等大演對手戲，「考牌」挑戰沉鬱悲慘角色，獲不少前輩通力幫忙。而子溢則預告今次是自己「從影以來最變態的一次」，面目可憎，但演來相當過癮。

由張曦雯（Kelly）、羅子溢、張振朗及陳楨怡等合演的無綫新劇《模仿人生》，開拍以來充滿神秘感，隨着拍攝即將結束，面紗終揭開。日前子溢等到港島區拍攝開場戲份，劇情交代扮演「年輕版Kelly」的陳楨怡被他誤以為掌握了自己的犯罪證據，欲令對方「消失」，而陳楨怡先後目擊父母被推落樓，及後自己再被掟落海，性格從此變得沉鬱，及後展開連串復仇計劃，將劇情推向高潮。

與張曦雯開會 談到開工兩個月一直被「悲慘命運伴隨」，陳楨怡感恩身邊有一眾前輩落力幫忙，尤其Kelly更曾與她「開會」，討論今次角色演繹方法：「覺得自己好幸福，既然冇呢方面嘅經歷，就睇吓韓劇感受吓氛圍。開工成日都好激動同崩潰咁喊，所以一有時間就約朋友食吓飯，放鬆自己。」

子溢坦言今次演奸角完全豁出去：「演得好過癮，可以話係從影以來最變態嘅一次，眼神及狀態都幾令人討厭。」相隔6年再與Kelly合作，他笑說：「已經唔係我認識嘅小妹妹嘞，視后係要尊重嘅，同埋有啲位我都會問佢攞意見，佢睇好多有關演技嘅書。」煞科後子溢將回家當湊仔公：「我諗老婆（楊茜堯）最擔心係我湊住佢哋周圍去玩，唔認真做功課，不過我覺得小朋友係要玩樂先開心嘅。」有傳茜堯接拍《玫瑰戰爭》的成數頗高，子溢回應：「都係時候畀佢出嚟抖吓氣，做自己鍾意嘅嘢。」

張振朗賺外快 而《模》劇是張振朗奪視帝後首部演出作品，問到會否有壓力？他坦言：「唔會，其實我返到片場、見番啲熟悉面孔、做我慣常嘅工作就最舒服。（多咗好多外快機會？）都係，有啲仲傾緊，機會嚟到就要衝，千祈唔好畀我休息﹗」