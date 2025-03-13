花姐呼喝觸動神經 姜濤嚇窒避世冇影 AL開心跳舞冧粉

MIRROR「妹豬組」成員在韓國拍攝團綜，姜濤自燒棉花糖被經理人花姐喝罵後一直冇影，粉絲「姜糖」大感心痛，在社交網大鬧欠危機意識。相反Anson Lo非常活躍，當Edan攰到攤上床時，他仍有精力拍跳舞片冧粉絲。

男團MIRROR去年底分拆成3個小組出歌，當中「妹豬組」成員姜濤、Edan、Anson Lo與Jeremy日前已出發到韓國拍團綜。有網民拍得姜濤在當地燒棉花糖，片中他怕被火燒親，左閃右縮，被網民大讚可愛，但在旁的經理人花姐呼喝式說：「無論發生咩事都要好Man咁，唔好畀人知道你哋唔識燒棉花糖！」

片段流出後，有網民Tag花姐留言：「你知唔知道甚麼是工作與安全？」有人更重提MIRROR演唱會墮屏慘劇：「用那短的叉燒着兩個小的棉花糖，而他穿了一件有不同易燃物料製造的羽絨，到有危險發生，藝人當殃，會否像冧Mon事件一樣，自己完全龜縮？咁大堆人沒一個有危機意識！」而姜濤抵韓後連日「冇影」，沒有更新社交網，令「姜糖」掛住他之餘亦大感心痛。

Edan瞓到「拗柴」 相反，「妹豬組」其餘3子連日來不停Update近況，Edan先Po大頭短片呻「淨係瞓咗2粒鐘」，前晚再上載多張攤睡在床上的照片，甫士相當搞笑，隻手如拗柴一樣。而Anson Lo似乎是最好精力的一位，他在泳池邊大跳新歌《Heartbreaker》並留言：「Miss me？」又孖Jeremy外出Shopping，兩人在街上等車時被網民捕獲，據指他們在連鎖化妝品店掃貨，但只見Jeremy拎住一袋二袋，Anson Lo翹埋雙手零收穫。

Anson Lo拍跳舞片冧粉絲。 Edan小睡叉電。