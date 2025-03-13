陳奕迅 街邊泊車遭捕獲

歌神陳奕迅（Eason）生活貼地，不時於茶餐廳或鬧市被捕獲。日前，有網民分享了一張偶遇Eason站在馬路邊的泊車咪錶前付款的照片，留言表示：「是誰把車停在前面？是誰？OMG！是他，陳奕迅，OMG！」該網民還透露Eason與自己對視了一眼，似乎發現了被偷拍，但未有太大反應，表現大方。