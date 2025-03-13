3月13日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月13日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
陳奕迅 街邊泊車遭捕獲
歌神陳奕迅（Eason）生活貼地，不時於茶餐廳或鬧市被捕獲。日前，有網民分享了一張偶遇Eason站在馬路邊的泊車咪錶前付款的照片，留言表示：「是誰把車停在前面？是誰？OMG！是他，陳奕迅，OMG！」該網民還透露Eason與自己對視了一眼，似乎發現了被偷拍，但未有太大反應，表現大方。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250313-0313_00282_026/陳奕迅--街邊泊車遭捕獲
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc