獨家專訪：凡事一腳踢 培養求生技能 江嘉敏自由搏殺 獲家人錫住荷包

藝人江嘉敏早前於無預警下宣布「脫無」作獨立發展，她坦言尚未習慣自由身兼經濟不穩，幸獲家人支持。目前凡事都一腳踢的她，笑言感情方面會保持開放態度，寧願要專一的男仔都不要靚仔。

江嘉敏離開無綫至今月餘，已經開始為其他平台進行拍攝工作，不過，她直言尚未適應：「求生技能低咗，以前我只需要專注研究劇本及角色，化妝、服飾同夾期等全部都有專人幫手。畀人湊慣咗，有啲辛苦囉，好多嘢要去學，不過冇後悔今次嘅選擇。最緊要學做人，尤其待人接物方面好驚得罪他人，有朋友問我：『點解成日翻眼？』呢個係我嘅壞習慣，冇惡意㗎，但真係要注意。」

在市道低迷的背景下，江嘉敏選擇離開無綫這個「舒適的家」，她坦言目前經濟狀況不穩定：「盡做啦，好彩屋企人都好支持我，睇得出父母好心痛自己，話出去食飯，佢哋答『多味精』，話去旅行佢哋就會講『腰痠背痛』，所有嘢都幫我慳住個荷包。我媽咪仲暗示我暫時唔使畀家用，我都好老實唔客氣，哈哈！希望盡快上軌道。」

自認非「外貌協會」 回顧在無綫的9年光景，江嘉敏自言收穫頗多，但失去的也不少：「以前拍劇陪屋企人嘅時間好少，睇住父母白髮愈嚟愈多，真係要好好珍惜大家相處嘅光陰。最難忘係試過我生日，屋企人知道我鍾意打邊爐，專登買到成枱美食，結果我返唔到去食飯。我個妹仲特登訂咗生日蛋榚，好失望咁問我可唔可以返一返屋企、切咗餅先？」她坦言如今回復自由身，日後會比較容易掌控時間，多些機會做乖乖女及好家姐，盡享天倫之樂。

被問到是否多了時間發展感情生活時，她笑說：「我Open㗎，呢排都識多咗朋友，我鍾意才華型多啲，性格要正能量、專一及孝順，我真係唔睇樣嘅，靚仔唔襟睇嘛。」