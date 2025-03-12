被揭秘戀6年 逼還巨債 金秀賢咀金賽綸 蜜照曝光

童星出身的韓星金賽綸上月自殺離世，前日有短片平台爆料指其家屬聲稱金賽綸15歲未成年時，便開始跟金秀賢交往，二人戀愛長達6年，又控訴男方公司要求她償還7億韓圜（約370萬港元）欠款，將她逼上絕路！

韓片《殺手代父》的女星金賽綸於上月16日在家輕生，終年24歲。過往屢因報道虛假新聞而被提告的短片頻道「橫豎研究所」，前日傍晚進行直播，大爆金賽綸在15歲、就讀中二那年起，便與當時27歲的金秀賢交往，二人拍拖長達6年。主持人在直播中跟自稱金賽綸親戚的人對話，對方透露兩人於2015年11月19日成為戀人，直至2021年7月7日交往6年，又指金秀賢於2019年開設事務所，金賽綸與其公司簽約後曾無償工作。2022年金賽綸涉酒駕遭解約，公司為她支付約7億韓圜（約370萬港元）賠償金，但去年金賽綸卻收到要求償還該筆巨款的通知書，萬念俱灰的她選擇於上月金秀賢生日當天尋死。

走投無路 發短訊求助 主持人還稱金賽綸是因為聯絡不到金秀賢，才於去年3月上傳與對方的親暱照後秒刪，又指其家屬還會陸續公開兩人交往時期的照片。而昨晚，該平台再次爆料，聲稱會公開兩張合照，並曝光了其中一張疑似金秀賢咀金賽綸臉頰的照片，又公開女方因未能償還370萬港元而向男方求助的短訊內容：「（金秀賢）哥哥，我是賽綸。我收到信說要我歸還欠款，不是說會給我足夠時間嗎？我很努力準備回歸工作，打算拍攝每部作品，逐步償還，但一下子要我拿7億韓圜，我真的沒辦法，難道非要鬧到打官司這地步？求你救救我......拜託再給我點時間。」惹起網民熱議。

金賽綸的家人近日發聲，要求對曾經上載短片詆毀金賽綸的網紅李振浩及金秀賢等人追究責任。而對於所有指控和傳聞，金秀賢事務所前晚火速發聲明否認，直言金賽綸15歲起與金秀賢交往、公司不公平對待金賽綸酒駕事故等言論均屬誹謗，將採取法律措施。

但聲明未能平息風波，有網民翻出金秀賢於2013年的受訪內容，他戲言當自己41歲時便可以娶21歲的新娘，令網民懷疑他與未成年的金賽綸交往屬於戀童，號召外界抵制其代言的品牌。不過，由於爆料的短片平台一直臭名遠播，不少人質疑其爆料內容的真實性，保持觀望態度。另外，金秀賢原定本月底到台灣參加高雄的音樂節，目前活動暫不受影響，主辦單位昨日指他將如期訪台。