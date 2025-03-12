暢所欲玄：蛇年工作開運

新春過後已有一個多月，相信大家都已收拾心情，重新開始拚搏了吧？上班族每天營營役役，當然希望年年工作順遂，祈求升職加薪、減少是非，在職場上大展拳腳。趁着仍在蛇年的第一季，不妨把握機會加強工作運，再配合簡單的擺設，工作表現自然可以提升了。

2025乙巳蛇年的文昌星飛臨正西，文昌屬木，而綠色及「4」字均代表木，所以最適宜擺放4支水養富貴竹來催旺，也適合多見綠色及藍色。如果書房或睡房位處正西，房內的床單、被鋪或其他布藝用品，不妨多選用綠色、藍色或間條圖案來加強力量，書桌若能位處正西亦佳，同樣有正面作用。其他綠色物品、文昌塔或筆座皆可助旺文昌星，有利考試、進修及創作表現。

另外，之前的文章有提及，2025乙巳蛇年九運中力量最強的財星飛臨正東，不妨同時在正東的財位放置一盆多果實的植物或泥種大葉盆景，催旺財星，相輔相成有助工作及事業發展。

辦公室或網上的是非言論，往往令人感到煩擾，工作也難以順心，蛇年的是非星飛臨西北，避免在西北位置放置水種植物或魚缸，亦可在西北之處多用紅色物品，或擺放一盞紅燈，並長期亮着，均有助降低是非星力量。

堪輿學家麥玲玲師傅