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楊紫瓊重返華語影壇
奧斯卡影后楊紫瓊被爆將於5月重返華語影壇，與內地女導演白雪合作，演出新片《魔方小姐》，她將扮演入住老人院的女主角，為了奪回自己的人生而努力奮鬥。導演白雪來頭不小，曾憑獨立電影《過春天》入圍「第69屆柏林影展新生代單元」，且在「第二屆平遙國際電影展」上獲得「最佳影片」殊榮，同時該片女主角亦勇奪影后。
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