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梁茵陪放電 防男友偷食
藝人梁茵參演HOY TV首個自家微短劇《我家有囍事》，她的角色愛慕虛榮，對着有錢又靚仔的林德信，不惜色誘對方。她飾演「拜金女」入型入格，但就想為角色平反，分享防止男友偷歡的妙法，就是要多陪對方做運動放電，及間中炮製浪漫驚喜。除了演藝工作，梁茵現時又擔任餐廳實習店長，希望將來有機會開舖做老闆。
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