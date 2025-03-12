傳言滿天飛 不吐不快 富豪兒子狂數鄭爽 做小三兼大肚

內地女星鄭爽於2021年找代孕誕B後又棄養，之後爆出陰陽合約逃稅風波，從此成為「劣迹藝人」遭封殺，消失在幕前近4年，一度被指滯留美國，無法返回內地。近日她被爆為了拿綠卡而成為美國華人富豪的第三者，消息傳出後，她即透過社交網駁斥。

近日這位美國富豪被起底，爆出其兒子是炫富網紅「AKA」，網民狂寸鄭爽不費吹灰之力就當上AKA後母，AKA前日禁不住怒火，出面控訴：「鄭爽是我爸的小三。」他更爆料：「鄭爽被我爸包養了，現在還懷孕了。」消息一出即在網上瘋傳，網民紛紛食花生指鄭爽今次終於可以開心爽爽過日子。

發聲明否認醜聞 日前又有網民繪形繪聲在社交網晒出疑似是鄭爽出席飯局的照片，爆料她與已婚富豪產生感情、成為介入他人家庭的第三者、更成為AKA的後母。針對上述事件，鄭爽發聲明否認成為第三者並生子，痛斥網民毫無根據的惡意編造，強調將對惡意造謠者採取法律行動。