娛樂

陳妍希戲如人生 遭「前夫」冷暴力

陳妍希與周柯宇的新劇將月下月播出。 陳妍希與周柯宇的新劇將月下月播出。
陳妍希與周柯宇的新劇將月下月播出。
台灣女星陳妍希與內地男星陳曉宣布離婚後，連續佔據熱搜榜多日。最近陳妍希搭檔「小鮮肉」周柯宇主演的新劇《狙擊蝴蝶》定檔4月播出，亦是她回復單身後首部作品，巧合地，她在劇中飾演失婚女子，更遭前夫「冷暴力」對待。而現實中陳曉還沒離婚前，被指封鎖陳妍希斷聯絡，不少網民感慨戲如人生。
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