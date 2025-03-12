張振朗拉定筋擘髀 劉穎鏇喊功升呢

拍劇向來無底線的視帝張振朗，在新劇再挑戰演技，被綁在床上僅穿孖煙囪，被蟹爬上大髀折磨，搞到面容扭曲；而女神劉穎鏇則「胸」狠吸睛。

由兩大視帝陳山聰與張振朗攜手演出、文偉鴻監製的無綫動作懸疑劇《奪命提示》，將於下周一接《痞子無間道》棒播出，宣傳片近日曝光。張振朗與劉穎鏇（Tiffany）首度演情侶，其中一幕是張振朗穿孖煙囪被蟹爬上大髀，見他擘住對髀在床上掙扎，場面搞笑！他笑指成功要訣之一是拉筋：「估唔到拉咗筋，除咗拍動作戲用得着，搞笑場口亦大派用場。」但論養眼度要數Tiffany爬枱「倒奶」一幕，加上動作連場，令觀眾大飽眼福。

除了高難度動作戲，Tiffany還要應付不少內心戲，她受訪時坦言是8年拍劇生涯中喊得最多的一次：「今次喊嘅次數同程度，突破晒咁多年以嚟嘅經驗！」以往她覺得喊戲不容易，但隨着經驗累積，確實比以前容易理解及進入狀態，她又特別感激監製循循善誘：「每次拍感情戲，監製都會令氣氛同環境好安心，令我哋演起上嚟有信心。」

度橋Jam出火花 而她與張振朗最多對手戲，互相溝通甚有默契：「我哋會度吓、分享吓對唔同場口嘅睇法，好踴躍討論點令成場戲更好，加好多細位同Jam啲嘢出嚟，等有情緒嘅戲份可以更有Support。」