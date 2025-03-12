娛樂

陳楨怡Deep V洩春光

陳楨怡身穿Deep V裝展示產品，卻讓網民錯晒重點。 陳楨怡身穿Deep V裝展示產品，卻讓網民錯晒重點。
陳楨怡身穿Deep V裝展示產品，卻讓網民錯晒重點。
藝人陳楨怡近日收到服飾品牌送來的系列產品，包括手袋和一對白色波鞋，她拍攝開箱短片上載至社交網與粉絲分享。片中，陳楨怡穿上一件大Deep V的黑色貼身上衣，在鏡頭前不停左右轉動展示產品，上衣胸前的開窿剪裁，令其「峰」光若隱若現，並意外露出NuBra，相當牙煙，更有不少網民因此分心。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者