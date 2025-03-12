陳楨怡Deep V洩春光

藝人陳楨怡近日收到服飾品牌送來的系列產品，包括手袋和一對白色波鞋，她拍攝開箱短片上載至社交網與粉絲分享。片中，陳楨怡穿上一件大Deep V的黑色貼身上衣，在鏡頭前不停左右轉動展示產品，上衣胸前的開窿剪裁，令其「峰」光若隱若現，並意外露出NuBra，相當牙煙，更有不少網民因此分心。