冷氣壞 火都嚟 吳若希下最後通牒 預告審老公

歌手吳若希向來喜歡公審老公，前晚又為家務瑣碎事下最後通牒，預告若老公在報道出街前未能完成任務，便會在網上公審他，絕對是愈難愈愛，愈鬧愈恩愛。

吳若希（Jinny）和莊子璇前晚出席活動晚宴，Jinny獻唱代表作《越難越愛》，透露去年較多內地工作機會，舟車勞頓過於辛苦，今年想多些留港，又表示將為無綫新直播綜藝節目任主持，探討兩性情感問題，直言自己的感情事只屬小兒科。問到可會藉此改善與老公的關係？Jinny謂：「唔使大改善，不過最近冷氣機壞咗叫老公整，佢話夏天來臨前整好，好希望佢喺新聞出街前整好，如果唔係我忍唔住又要公審佢。」又投訴說：「點解女人做事能力咁快，男人要踢一踢先至郁。」

莊子璇歌演齊發展 另外，同門歌手譚嘉儀日前宣布離開無綫，Jinny表示相信對方是經過深思熟慮才作出決定，又大讚嘉儀勤力，只會做多不會做少，希望將來在不同的平台見面。她表示自己還有很長時間的合約，感激公司的支持：「就算我幾曳，去生小朋友及說話得罪人，公司都好撐我，無論唱歌和劇集都畀好多機會我，有人欣賞係幸福事。」至於同場的莊子璇則揚言恨唱歌，會找老師學習，又會請演藝老師一對一教戲，裝備自己。

而「聲夢小花」潘靜文和周奕瑋則擔任司儀，周奕瑋表示近日多了不少旅遊工作，有傳日本7月會有地震，他自言會留意，出發前會做定資料搜集，不過未必能預測到天氣。潘靜文透露正在拍攝節目《香港原味道》，早前更不慎冷病感冒。作為新牌仔的她，早前相約聲夢家族的林智樂和姚焯菲（Chantel）遊車河：「之前Chantel爸爸好擔心，好彩之後Chantel美言我嘅技術，爸爸就冇再擔心。」