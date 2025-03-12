目標明年攻啟德開唱 容祖兒怕霆鋒拳頭 嫁人首選關智斌

樂壇天后容祖兒昨日到銅鑼灣出席其新系列首飾發布會，講到下次有新首飾，她甘願與關智斌「結婚」而捨棄謝霆鋒，笑言拍攝親密鏡頭擔心被霆鋒「一錘質落嚟」，又透露預計下年開騷，首選於啟德體育園舉行。

歌手容祖兒昨日與英皇老闆楊受成到銅鑼灣英皇珠寶出席發布會，她以代言人身份為新首飾系列宣傳，吸引大批粉絲圍觀。祖兒接受司儀快問快答考驗，被問到下個首飾系列會選擇關智斌還是謝霆鋒合作？她笑說：「關智斌，之前見佢同衛詩雅嘅婚嫁首飾廣告，都想試吓同關智斌結婚。（霆鋒唔係你杯茶？）都想同謝霆鋒拉近距離，因為佢就嚟喺啟德開騷，可以方便攞飛。（下次首飾系列想以歌名《越唱越強》定《爭氣》命名？）「爭氣」（楊生座右銘）係楊生做代言人喎。」楊生之後搞笑扮嬲出場：「我好嬲呀，竟然《爭氣》都唔揀。」祖兒笑說：「咁不如《還未》喇，還未出糧呀，講笑啫。」楊生笑說：「唔好亂講，影響股價。」

捐收益請睇《哪吒2》 祖兒受訪時講到以歌曲《我的驕傲》歌詞「SEE ME FLY」為首飾系列命名，表示近年女性力量愈來愈強：「大家睇住我工作歷程、成長都有高高低低，過程有否定、懷疑、冇信心，但係去到依家嘅階段，會知道自己好嘅地方，唔會好似以前冇信心，依家嘅內心滿滿正能量，工作咗20幾年，仍然好愛自己嘅工作。」另外，祖兒的首飾系列部分收益將會捐到她的慈善基金，她計劃請小朋友入場欣賞動畫電影《哪吒之魔童鬧海》。

問到為何選擇關智斌（Kenny）合作而不揀謝霆鋒？她笑說：「因為謝霆鋒係偶像，點會同偶像結婚呢，同埋拍廣告頭貼頭同Kenny冇咁尷尬，如果同謝霆鋒，我驚畀佢一錘質落嚟。」

霆鋒開騷在即，祖兒指已自掏腰包買了不少門票，到時也會運用員工福利晚晚捧場，但不會上台做嘉賓，因舞台是屬於霆鋒的。她又表示為啟德體育園開幕騷演出後，也想在該處開騷，公司正籌備明年在港開演唱會，首選啟德，笑言50歲前一定成事。