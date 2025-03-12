賣私人飛機豪宅抵債 傳「超一線」男星豪賭輸10億 周杰倫黃曉明躺着中槍

內地前日開始瘋傳有「超一線」男星在澳門賭場連續7日豪賭，輸掉超過10億元人民幣，搞到要變賣豪宅和私人飛機抵債，事件引起全城關注！網民憑3大線索推測主角是誰，令多位男星包括周杰倫、吳京、黃曉明、王寶強、汪峰等集體「中槍」被影射，無辜捲入是非風波。

內地有報道指，本月10日經權威渠道確認，某超一線男星在賭場貴賓廳連續7日豪賭，最終輸光全部10.3億元人民幣（約11.2億港元）流動資產，要抵押豪宅和私人飛機。事件由一家國際金融調查機構發布的跨境資金異常流動報告首度曝光，報告顯示該男星通過離岸公司向賭場帳戶分17筆累計轉入8.6億元人民幣（約9.36億港元），另通過地下錢莊兌換1.7億港元現金籌碼，澳門金融管理局反洗黑錢系統於3月6日已將該帳戶標記為高風險。

有指該男星內地經理公司於本月9日深夜發布聲明承認存在「個人財務問題」，但未提及具體金額。知情人士透露男星為翻本甚至借貸3億港元高利貸，目前其北京朝陽區價值2.8億元人民幣（約3.04億港元）的單幢別墅及上海陸家嘴頂級公寓均已被法院查封，涉及的5家品牌方於本月10日上午集體宣布解約。

消息似火燒連環船不斷發酵，網民及媒體紛紛猜測事主到底是誰。由於傳聞涉及一線紅星而在社交網瘋傳，內地社交網平台首席執行官王高飛前晚透過帳號發文回應：「最早的好像是去年10月的，AI分析完判斷該傳聞缺乏實質性證據，且主要信息源為匿名帳號及營銷號，存在動機和邏輯漏洞……」

然而，網上傳出該男星為翻本，甚至向澳門有勢力人士借了3億港元。雖然男星身份眾說紛紜，但網民憑資料找出3大線索，首先是男星早已負債15億元人民幣（約16.3億港元），在春節檔期主演的電影分紅6.3億元人民幣（約6.85億港元）已被凍結。其次是前妻正爭取子女撫養權。另外就是該男星曾到港售賣數千萬元的名錶套現，並在北京、上海有豪宅及擁有私人飛機；種種描述引發網民無限想像，令周杰倫、王寶強、吳京、黃曉明、汪峰等多位紅星無辜躺着中槍。

發聲明以正視聽 周杰倫為以正視聽，透過經理人公司杰威爾音樂發聲明否認涉事：「今日出現在微博熱搜，關於『某超一線男星，在澳門豪賭』等相關消息，部分網友影射此男星是本公司藝人周杰倫。公司特此聲明，該傳聞所有內容均與周杰倫無關！請各界勿再以訛傳訛。」周杰倫好友劉畊宏亦出Po為他護航，留言：「我發一個杰倫《廈門》跳操，制衡一下奇怪的熱搜，別浪費了大眾的資源，把它導向到有意義的地方，別再網上道聽途說了。」

其實，這已非周杰倫第一次被相關傳言波及，網友忍不住表示：「周杰倫已經幾年沒有踏足過澳門，近期更是一直在澳洲帶孩子，還被網友偶遇，他朋友和他的社交網都可以看到，而且他從來沒有過北京單幢別墅和上海陸家嘴的房子，他去北京都是住酒店。」又指線索中所說的5家品牌解約及前妻，也跟周杰倫沾不上邊。至於汪峰根本沒有主演過電影，有網民質疑何來「春節檔期主演的電影分紅6.3億元人民幣已被凍結」，而黃曉明雖與女星Angelababy離婚，存在爭孩子撫養權的可能性，但亦有網上報道指，他與另一失婚男星王寶強均沒有私人飛機，也是無辜被牽連。有網民更搞笑地表示，吳京只中了「超一線」男星一項，根本是被消費來蹭熱度。