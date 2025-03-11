字迹過於一致露端倪 Lisa簽名碟疑AI代筆 粉絲怒喝回水

韓團BLACK PINK成員Lisa推出的限量版Solo簽名碟惹起爭議，售價比一般唱碟貴，但每張唱碟的簽名字迹竟然一模一樣，被質疑並非親筆簽名，更有粉絲不忿被騙，要求退貨！

上月底憑Solo專輯《ALTER EGO》強勢回歸的Lisa，特別推出限量版親筆簽名專輯及黑膠碟，售價遠高於一般唱碟，不過仍然火速賣光。不過，近日陸續有收到唱碟的粉絲發現簽名碟上的字迹竟然每張也一模一樣，懷疑並非本人親簽，疑是透過能精確複製人類筆迹的AI自動筆（AutoPen）代勞。

有網民直言花多了錢卻被當成水魚，認為這根本是詐騙，又指Lisa自立門戶開設LLOUD事務所，她應親自解畫，紛紛在網上留言鬧爆：「這一看就是AI代筆，是覺得我們很好騙嗎」、「我購買的是親筆簽名，不是代筆！」事件在網上引起極大爭議，甚至有人要求退貨。

Jennie下世唔入BLACK PINK 其隊友Jennie日前在美國洛杉磯開騷谷碟時同樣引發爭議，她身穿中門大開的戰衣跳唱期間疑似走光，被網民狠批衣着過於暴露，但她懶理是非，繼續亮相網絡節目造勢。Jennie坦言下世不想再當BLACK PINK成員，因有感練習生時期太殘酷，眼見很多好友在評核過程中遭淘汰，讓她很難過。她又指因工作行程過密，身體不勝負荷而出現負面思想。

至於Lisa的同鄉好友、女團(G)I-DLE成員Minnie，最近亦自爆曾因工作壓力而長期失眠，就醫後證實患上抑鬱症及恐慌症，當時她一度害怕跟粉絲見面，亦多次在演出中途崩潰爆喊，幸而接受治療後，情況逐漸好轉，如今能再次展露笑容跟大家見面。前日她出發前往巴黎參加時裝周，現身首爾機場時甜笑派心，狀態回勇。