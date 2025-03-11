張家輝搵堂細佬助陣 許恩怡血池盪鞦韆 驚嚇7小時
影帝張家輝自編自導自演的新作《贖夢》即將上映，除了他、陳法拉及劉俊謙3位主角外，一眾配角包括許恩怡（Natalie）、袁富華、朱晨麗、李凱賢及張文傑等亦相當搶鏡，其中Natalie有一幕戲尤其吸睛，拍畢後她揚言一世都不會再盪鞦韆！
一世都唔想再玩
Natalie片中飾演劉俊謙的病人，其中一個場口拍攝她夢見血流滿面的大頭怪嬰，她在血池上邊盪鞦韆邊聲嘶力竭地對峙，她初時還覺得冇問題，但愈拍愈心寒：「好似一場決鬥咁，來來回回拍咗6、7個鐘，由最初覺得佢好可愛，到最後好憎佢，過程好逼真，尤其見到佢滿臉血個樣，覺得好恐怖同不安。我相信盪完今次鞦韆後，一世都唔想再玩！因為拍咗一個鐘之後，我個背脊已經好痠痛，不過事後睇到拍攝畫面，整個氣氛好震撼，總算辛苦有價。」
至於飾演張家輝好友的李凱賢，角色在造型和演技上也來了一次破格演出，他要為角色首次剃光頭演戲，更由善良演到變猙獰。而張家輝的堂弟張文傑也有份參演，雖然不是幕前同場，但是首次演出堂兄執導的作品，張文傑指現場拍攝時不敢打擾他。
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