獨家訪問：自爆求婚過程論盡 蔡頌思退出選美圈 夫妻檔從商

有「40億千金」之稱的藝人蔡頌思熱衷選美，日前她宣布月底嫁人，選美馬拉松亦告一段落。她遺憾未能取得獎項，笑言應該早些踏入選美圈。

現年31歲的蔡頌思（Jocelyn）作為「海產大王」蔡繼有的孫女，家底豐厚，她日前在社交網宣布將於本月底下嫁33歲的日籍金融才俊Michihiro，分別在越南及香港舉行婚禮。雙方由朋友介紹認識，Michihiro對Jocelyn一見鍾情，愛她心地善良，可以無顧慮地做自己，又願意學潛水，與她拍攝海底美照。

談到求婚過程，Jocelyn直言論盡又搞笑：「我哋去澳洲郵輪，好奇怪佢話去舞池跳舞，點知我一邊吊帶裙甩帶，佢突然跪地求婚，我一邊按住心口，一邊Say Yes，好尷尬。」她指父母沒有門第之見，只要求男方對她好，又笑指不清楚未婚夫的年薪，婚後財政獨立。問到未婚夫的優點，Jocelyn勁讚對方聰明、有自信又慳家，從未反對其選美夢。曾4次參加選美的她，笑言至今仍會獲邀出戰海外賽事，但現已決定收山，最遺憾太遲踏入選美圈，雖然未能奪獎，但仍獲益良多。

接手家族生意 Jocelyn透露爸爸每年都會問她「玩夠未」，希望她幫忙打理家族生意。其實早於兩年前，她已回歸家族生意，現時擔任集團總裁，主力做北京傳媒文化工作，發展院線、短片和網劇生意。談到爸爸成為自己的老闆，Jocelyn表示經常在放工後被召集開會：「自從踏入30歲後，覺得搵錢緊要，做幕前係好開心，但疫情時少咗好多工作。我係一個好鍾意做嘢、停唔到嘅人，於是諗做生意都係另一種技能解鎖。」她自言演戲8、9年經驗豐富，但面對做生意仍是一張白紙，所以近日報讀港大MBA進修，希望能與未婚夫合作做生意。