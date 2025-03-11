中娛星動：傳代言內地手機品牌 劉亦菲國籍再惹風波 網民喊抵制

內地花旦劉亦菲向來有「神仙姐姐」之稱，近年憑《夢華錄》、《去有風的地方》及《玫瑰的故事》創事業巔峰，最近有傳她代言國產手機品牌，卻因其國籍及政治立場引起網民不滿，揚言抵制，今次認真神仙難救！

劉亦菲的國籍一直備受外界關注，雖然她出生於內地武漢市，但因父母離異，10歲時隨母親搬到美國定居，並因母親跟當地華人再婚，令她取得美國國籍，直到大學才返回內地升學並進入影視圈。雖然多年來她有多部大熱作品，亦鮮有緋聞及負面新聞，但不少人仍咬着其國籍不放，去年就有傳她因國籍問題被取消金鷹獎頒獎禮的入圍資格。

近日劉亦菲跟國產手機品牌的高層在社交網互相關注，加上近日分享的照片都是使用該品牌手機，有網民推測她有可能成為品牌最新代言人，隨即觸動網民神經，認為不應該讓一個美國人來代言中國品牌，並指品牌之前受美國制裁，如今卻找美國人代言，認為做法荒唐。

甄子丹：別故意弄坑 此外，近日就台灣稱呼的爭議引起風波，不少在內地發展的台灣藝人紛紛在社交網轉貼內地官媒的「中國台灣省」圖片，包括侯佩岑、趙又廷、陳喬恩、陳妍希、張韶涵等。台灣當局指摘表態的台灣藝人為求個人利益而傷害台灣民眾感情，揚言要給予最嚴厲譴責。至今仍有不少在內地掘金的台星未有表態，備受關注的包括周杰倫、林志穎、林心如及楊丞琳等，當中楊丞琳去年曾經發表「一中」立場，而她近日仍在深圳舉行演唱會，本月22日將移師北京繼續開騷。

另外，影星甄子丹昨日出席內地全國政協十四屆三次會議時，被問到台灣當局表明要懲處表態「中國台灣省」的台星時，他強調統一肯定需要，同時狠批提問的傳媒出發點不好及不正：「別再故意去問這些，弄一些坑要我們藝人踩進去。」