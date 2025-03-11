打下強心針 劍指金像獎 《破．地獄》威盡導演會 許冠文衛詩雅稱帝封后

藝人許冠文及衛詩雅昨晚在電影導演會頒獎典禮上，憑電影《破．地獄》奪得「最佳男主角」及「最佳女主角」獎項。衛詩雅哽咽感激17年來起用她的導演，許冠文則坦言《破》片難演，但終讓他成功，望「一家3口」在金像獎再創佳績。

香港電影導演會昨晚舉行周年晚宴暨年度頒獎典禮，現場星光熠熠，包括擔任頒獎嘉賓的周潤發、任達華、古天樂、惠英紅，還有今年獲金像獎提名的衛詩雅、林峯、談善言、朱栢康、鍾雪瑩及梁雍婷等。每年此盛典上頒發的獎項都成為金像獎指標，而昨晚英皇電影《破．地獄》男女主角許冠文、衛詩雅就勇奪「最佳男主角」及「最佳女主角」，為本來已獲睇高一線的他們打了一支強心針，寄望在金像獎再下一城！

衛詩雅在任達華手中接過獎項，哽咽說：「多謝導演會，多謝英皇電影、英皇娛樂，同埋《破．地獄》團隊，多謝『爸爸』許冠文，多謝『阿哥』朱栢康，多謝台前幕後，係你哋嘅努力，先至成就咗咁好嘅角色。多謝我入行17年以嚟曾經用過我嘅導演同工作人員，我覺得自己係一個好幸運嘅人，就係你哋嘅提點，先可以成就今日嘅我。我會繼續做一個謙卑嘅好演員，容許我喺度再次介紹自己，我係演員衛詩雅。」

朱栢康奪男配爆喊 至於許冠文則由惠英紅頒發獎項，二人於第一屆「香港電影金像獎」分別奪得影帝、后殊榮，相當有意義，許冠文說：「43年以來首次有電影公司搵我拍部由頭喊到落尾嘅電影，一啲喜劇元素都冇，即係叫我去拍《哪吒》咁樣，好高難度，我一啲信心都冇，惟有博一博，依家即係我博成功咗啦！」

至於朱栢康亦憑《破》片奪得「最佳男配角」，他在姜大衞手上接過獎項，忍不住喊出來：「呢個獎好特別，喺我人生大部分時間都要取悅導演，依家得到各位導演愛戴係件非常非常榮幸嘅事。多謝英皇電影及楊生（楊受成）、多謝《破．地獄》台前幕後，多謝許冠文、衛詩雅等拍檔，冇佢哋咁完美、咁精湛嘅演出，我冇咁好嘅發揮。」女配角則由谷祖琳奪得。導演王家衛獲頒「榮譽大獎」，不過他未能到場領獎。

而「最佳電影」由《九龍城寨之圍城》奪得，導演鄭保瑞亦拿下「最佳導演」獎項，片中演員古天樂、張文傑及洪金寶上台合照同賀。

朱栢康