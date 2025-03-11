Amanda S.再攻甜點市場 想同唐詩詠合作
混血名模Amanda S.廚藝出眾，曾經開餅店創下月賺6位數的佳績，後來餅店賣盤，沉寂多時，近日她重回甜品界大展拳腳，直言欣賞唐詩詠做麵包店好出色，會以此作為借鏡。
Amanda於疫情期間曾創立甜點品牌，一直以期間限定店形式營運，並沒有開實體店，疫情時好多廚房騰空，免去租金負擔，讓她發展生意，後來因疫情嚴重而暫停，結果一停便4年，近日她宣布回歸甜點市場，除了開期間限定店，又會開網店，下一步將會開實體店。她早於2011年開過餅店，高峰期坐擁中環和銅鑼灣兩間店，後來發生2014年社會事件封路，令銅鑼灣店生意大跌，最終賣盤離場。如今決定回歸，因為有信心返回以前的光輝歲月，她說：「之前開餅店我賺好多錢，每個月賺6位數，嗰時好多大公司喺中環，每日都有300件蛋糕訂單，一個Order就已經30萬，係賺到癲。」
她看到市場正在轉變，出現好多蛋糕店，她最欣賞唐詩詠的麵包店：「佢做得好好，概念又好。（合作？）都可以！香港人真係好鍾意食甜品，我嘅動力都返嚟，因為香港係我屋企，睇到人食得開心，我都會開心。」
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