Amanda S.再攻甜點市場 想同唐詩詠合作

Amanda於疫情期間曾創立甜點品牌，一直以期間限定店形式營運，並沒有開實體店，疫情時好多廚房騰空，免去租金負擔，讓她發展生意，後來因疫情嚴重而暫停，結果一停便4年，近日她宣布回歸甜點市場，除了開期間限定店，又會開網店，下一步將會開實體店。她早於2011年開過餅店，高峰期坐擁中環和銅鑼灣兩間店，後來發生2014年社會事件封路，令銅鑼灣店生意大跌，最終賣盤離場。如今決定回歸，因為有信心返回以前的光輝歲月，她說：「之前開餅店我賺好多錢，每個月賺6位數，嗰時好多大公司喺中環，每日都有300件蛋糕訂單，一個Order就已經30萬，係賺到癲。」