獨家專訪：「星」級勇者逆市開店 黃嘉雯滿足私心 「奴才」升呢老闆娘

現時生意難做，不少藝人投資各行各業都曾損手爛腳離場，不過為了尋夢，藝人黃嘉雯、Amanda S.及陳蕊蕊無懼逆市開店，分別投資寵物店、甜品店及茶飲店，勇敢踏出一步，更大有信心回本。

前港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）近日由狗主「升呢」為寵物店老闆娘，她稱一直想從事跟狗狗相關的工作，如今終可圓夢。她雖然花掉大筆積蓄投資，但無懼逆市開店，最重要是愛犬同樣受惠，變得更開心。

Carmaney本身是愛狗之人，養有3隻愛犬，最近更榮升寵物一站式服務中心的老闆娘，她曾想過如果不當藝人的話，一定會從事跟寵物有關的工作，因為跟狗狗在一起是最開心的事，她構思過賣寵物服飾及沐浴露等，但發現零售業太難做，如今終於夢想成真，她說：「做生意真係好唔簡單，自己都未必有勇氣去踏出第一步，機緣巧合下認識呢間舖嘅老闆，佢問我有冇興趣加入。我一直好鍾意狗狗，加上有學寵物美容，覺得自己都好適合。」

困難但好玩 現時市道不景氣，問她會否覺得逆市投資冒險大？她坦言：「都係，但依家好多人都唔生小朋友，甚至當狗仔係BB，我都好需要呢類服務，所以有信心回本，依家收支平衡，所以OK。」除了經濟壓力，她深感老闆不易做，會經常思考如何推廣及提升服務質素，雖然困難，但很好玩，從中亦獲益良多：「我喺其他狗主身上學到原來照顧狗狗係可以去到咁極致，又識多咗其他狗主朋友。（你啲狗狗都受惠？）係！我經常帶佢哋返嚟，佢哋可以同其他狗狗交流，開心咗好多。」

黃嘉雯 身為愛狗之人的黃嘉雯，喜歡從事跟狗狗相關的工作。