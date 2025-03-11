「油」浸巴黎似大叔 王一博遭保安攔截 當眾「脫毛」燶面

內地頂流小生王一博事業穩步上揚，並深受國際品牌垂青，坐擁多個代言。2023年，他與韓團BLACK PINK成員Jennie一同亮相巴黎時裝周時，曾遭網民吐槽「被輾壓」，今年他明顯「升呢」備受重視，被安排與出爐奧斯卡影帝艾哲倫保迪排排坐，可惜其造型似足「油膩大叔」，網民嘲笑他如此狀態，難怪會被保安攔截。

繼早前各地紅星雲集米蘭時裝周後，近日舉行的巴黎時裝周亦星光熠熠，剛於《奧斯卡金像獎》憑電影《粗獷派建築師》（The Brutalist）勇奪影帝的美國男星艾哲倫保迪（Adrien Brody）前日現身當地，與內地頂流小生王一博同場，隨即成為全場焦點。戴上墨鏡的艾哲倫甫現身即引起哄動，入場後吸引一眾名人紅星「集郵」，他與王一博、美國女星「茱麗葉」嘉露兒丹絲（Claire Danes）與美國上位男星Taylor Zakhar Perez等坐頭排睇騷，謝幕時，品牌創意總監Pelagia Kolotouros上前逐一與他們握手，顯盡地位。

與艾哲倫排排坐 王一博在場內與艾哲倫交談，事後上載與對方及創意總監Pelagia的合照，不過，曾入圍美國網站「全球百大帥哥」第37位的王一博今次明顯甩轆，更被指容顏崩壞！現年27歲的他竟似足「油膩大叔」，臉部浮腫、法令紋盡現而且一臉疲態，一頭長鬈油淋淋髮型還被誤以為是假髮，不少網民搞笑叫他去洗頭！未知是否造型影響星味，他入場時接受安檢，竟一度被保安攔截，及後在品牌Backdrop前影相時，又突然有外籍工作人員為他的衫「黐毛」，影完相再遭保安急急驅趕，場面尷尬，難怪他全程黑口黑面，相當冇癮！不少網民感慨表示，王一博不久前還帥氣登上春晚表演，過了兩個月就變得如此老態，希望他好好休息。

蔡依林遇林志玲變小矮人 相反，台灣天后蔡依林與名模林志玲在同一活動上盡顯風範，特別是林志玲，年屆50歲的她身材索爆，皮膚與容顏依然狀態大勇，被封「無死角女神」。身穿透視裙的她開高衩晒招牌長腿，上半身的薄紗設計隱約露出其白皙肌膚，微微俯身時谷出深長事業線，令人驚艷！而44歲的蔡依林穿上Sharp醒的橘色襪褲、背着貓貓造型手袋示人，有型又青春，不過，身形嬌小的她站在林志玲身邊十足小矮人，相映成趣。