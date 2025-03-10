金秀賢翻唱成名劇歌 熱爆音源網

韓星金秀賢最近亮相男歌手G-Dragon（GD）主持的綜藝節目時大展歌喉，獲網民激讚歌藝媲美專業歌手，他乘勢推出14年前主演成名劇的插曲《Dreaming》新版本，前日公開後隨即熱爆網。

去年憑韓劇《淚之女王》事業再登頂的男神金秀賢，向來作風低調，但他在GD的新綜藝節目《Good Day》中展現了鮮為人知的魅力。

助陣GD Rap滿分 過往曾為主演劇集獻唱插曲的金秀賢，在最新一集節目中大展歌喉，以超完美聲線即場高歌《穿上黑裙子》一曲，其紮實唱功加上渾厚嗓音，令觀眾讚嘆不已，而且不只抒情歌，他之後跟GD一起演繹Rap的部分同樣滿分，獲網民激讚歌藝不遜專業歌手，又笑指他簡直是被演戲耽誤的歌手。

現年37歲的金秀賢於2011年主演韓劇《星夢高飛》成名，當年他為該劇演繹的插曲《Dreaming》，深刻描繪了幾位主角追求歌手夢想過程中面對的挑戰和期待。事隔14年，音樂劇版《星》將於下月公演，金秀賢為表支持，前日聯同男歌手Isaac Hong推出《Dreaming》2025年新版本，公開後迅即熱爆音源網，不少劇迷大讚金秀賢唱功比14年前更成熟。

IU演技贏好評 金秀賢已貴為韓劇界天王，曾跟他合作《星》劇的秀智與IU兩位歌手同樣唱而優則演，近年各自在影視界大放異彩。秀智日前身穿Deep V黑裙出席品牌活動，相關靚相在網上瘋傳，網民盛讚其美貌令人驚艷，不愧是「國民初戀」。至於IU近日因新劇《苦盡柑來遇見你》上架後，演技備受好評，其代言的珠寶品牌趁勢公開新寫真，大收宣傳之效。