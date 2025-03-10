Baby孭百萬手袋揀珠寶

女星Angelababy（楊穎）近日被目擊在香港的珠寶展挑選珠寶，身邊有經理人陪伴，見她在手錶櫃枱前認真挑選，一身米色打扮看起來依舊少女感十足，即使打扮休閒還戴上口罩，還是難掩星味，輕易被人認出。而比她靚樣更搶鏡的，就是手上價值約180萬港元的名牌包包，網民留言：「楊穎手上拎了一套房。」