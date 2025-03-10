連線馬國明放笑彈 楊茜堯教唸對白 添關嘉敏戲勢

藝人關嘉敏近年憑扮王菲及譚輝智打出一片天，獲網民封為「扮嘢王」，但她近月參與綜藝節目《藝員新訓2025》時，對白總是講得不順，其中挑戰在好戲之人楊茜堯面前演一場霸氣戲份，可惜做得不太好，令一向斯文有禮的楊茜堯不禁直言：「你講對白，有一種慵懶嘅感覺。」關嘉敏隨即指講國語對白時，表情管理會出問題：「唔知點解，一用國語講，我就會戚眉戚眼。」楊茜堯遂叫她再用廣東話說一遍，但結果仍然差強人意，茜堯亦再度指正：「你講呢段對白冇幹練嘅感覺。」令關嘉敏即時明白問題所在，並努力改正，總算有所得着。

黃宗澤清潔工上身 楊茜堯除了指導後輩，更與吳卓羲更在節目中大放笑彈，日前請來好友黃宗澤助陣，還有久未露面的萬綺雯。節目直播期間，他們向網民大派福利，即場連線好友馬國明，但原來對方亦正直播帶貨，馬國明即叫3人幫忙下單，楊茜堯笑問：「你又做緊直播呀依家？你賣緊咩呀？我哋賣緊衞生巾，你啱唔啱用？你使唔使帶啲畀老婆？」嚇到吳卓羲與黃宗澤秒彈開，馬國明無奈說：「你問佢啦！我老婆唔喺身邊。」場面搞笑又尷尬。

其後他們又叫馬國明送禮物給觀眾，他笑言可以派利是，但要下單買東西才能使用。在節目上，黃宗澤發揮搞笑本色，突然清潔工上身拖地清理現場紙碎，又孖吳卓羲一起跳舞，表現落力。