Lolly Talk以Twins為目標 陳凱詠飲酒助唱 拒為「衝金」寫歌

歌手陳凱詠（Jace）前晚偕同周殷廷及女團Lolly Talk於西九齊齊開唱，Jace為投入演出竟當眾化身「酒鬼」，更自爆希望早日成為「獨立跳唱歌手」。Lolly Talk則以「師姐」Twins為目標，欲登上大舞台與粉絲互動。

陳凱詠、周殷廷（YT）及Lolly Talk前晚的演出吸引大批粉絲捧場，場面墟冚。Jace演唱期間，竟於台上「飲酒助興」：「其實我咩情況都會飲酒，養聲最主要係識保護聲帶、飲多啲水，但係開心反而緊要啲。我見啲外國歌手成日會唱兩句、飲兩啖，一直都好想試吓，所以頭先試咗，聽到台下大叫飲杯！」她直言正在儲快歌，希望早日成為「獨立跳唱歌手」。

她即場演繹了5首歌，但坦言「唔夠喉」，又指感受到歌迷的熱情，令她感動到眼濕濕。年初於《叱咤》頒獎禮首奪女歌手銀獎的她，談到「衝金」時即直言：「有獎好開心，但唔會係我創作嘅起點同做音樂嘅原因，為衝金做歌就有啲本末倒置喇！」

望5年內登上紅館 另外，Lolly Talk以短裙登場，獻唱多首經典女團金曲，她們異口同聲表示：「我哋好鍾意Twins，《明愛暗戀補習社》係佢哋第一首歌，可以翻唱佢哋啲歌係驚喜。（練側手翻？）我哋有同排舞師講過，但要時間練，依家唔敢獻醜住。」她們獻唱時，全場亮起手機燈，場面壯觀。當問到會否計劃以Twins為目標，登上「大場」舉行演唱會時，Lolly Talk表示：「梗係想，首要目標係喺類似以前九展Star Hall嘅場地開騷，有粉絲支持嘅話或者仲可以登紅館，希望5年內達成心願啦！」

Lolly Talk對於能唱到Twins的金曲，表示榮幸。