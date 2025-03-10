成功被The Flame召喚 謝霆鋒隔住Mon 撐千人Busking

謝霆鋒為了滿足未能買到其啟德騷門票的樂迷，前晚驚喜以視像形式，隔空與灣仔海濱的樂迷見面，令現場氣氛熾熱。

謝霆鋒下月於啟德主場館開騷一票難求，前晚他驚喜「現身」灣仔海濱，力撐街頭樂隊Busking，令現場氣氛陷入瘋狂。樂隊The Flame上周曾唱出霆鋒的歌曲《玉蝴蝶》而引起觀眾共鳴，不少網民在網上發文標籤謝霆鋒，希望他現身Busking，以滿足未能買到啟德騷門票的樂迷，當時霆鋒親自回覆，笑指The Flame「已贏了99.9%的人」，沒料前晚他真的成功被召喚，以視像形式參與並與現場樂迷互動，現場逾千人即時起哄。霆鋒表示有工作在身未能到現場，但感謝大家支持，隨後樂隊將平板電腦遞給觀眾，讓霆鋒逐一打招呼。

張敬軒自認熱心市民 當霆鋒連線結束後，戴黑色Cap帽的張敬軒竟突然在人群中走上前，全場瘋狂大叫「軒公」，他笑稱自己是「熱心市民張先生」，又指事前不知道霆鋒會傳視訊，隨即代對方演唱了《活著VIVA》，又先後唱出《青春常駐》、《餘震》多曲，全場拍爛手掌，最終Busking表演於晚上11時完結。

張敬軒指因經常在網上看到The Flame演出片段，特意到場感受。The Flame主音Kit對兩位力撐大感驚喜，坦言當初召喚霆鋒只是一個巧合，沒想到竟能成真，又指歌手吳雨霏曾私訊她，未來或有機會與對方Busking。昨日霆鋒再留言表示：「尋晚大家好熱情，玩得好開心，下次有機會再同大家玩過。」

另外，The Flame昨午現身商場表演，吸引逾250人捧場，樂隊選唱Coldplay、周杰倫及謝霆鋒的作品，現場反應熱烈。The Flame成員包括主音Kit、鼓手SzeChai、低音結他手Yan及客席鍵琴手Kenji，他們同聲表示很享受能與樂迷近距離互動。