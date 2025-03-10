忙到月底陸續有嚟！ 姚焯菲：話我攞咗Gigi工作？

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）最近工作繁忙，相反另一小花炎明熹就冇工開，兩人被指角色互換。前晚Chantel出席活動時，她不禁反問是否指自己搶對方工作，她解釋大家計劃各有不同，自己只想趁9月開學前多接Job。

姚焯菲、鍾柔美和詹天文（Windy）前晚為慈善演出，Chantel自從由新西蘭返港後工作不斷，被指跟炎明熹（Gigi）角色調換，Chantel直接問：「係咪話我攞咗Gigi工作？」她續稱大家有不同計劃，希望入大學前努力工作，暫時工作排至3月底，會陸續增加，預計9月入大學。而Windy剛度過19歲生日，原本相約After Class一起吃生日飯，可惜至今仍未能夾到日期，Chantel表示因各有各忙，時間很難遷就，無奈表示永遠不齊人，但直言好期待4個人相聚及一起表演，Windy笑言現在定下明年20歲再約生日飯：「我去食茶餐廳都可以。」

譚詠麟自爆中招 另外，譚詠麟早前因病取消內地演唱會，被爆突然暴瘦，健康情況令人擔心。他前晚精神奕奕現身節目，透露去年11月於惠州演唱會前一晚不適，連一首歌都唱不到，惟有取消，承諾一定會完成補場，又自爆日前出席歌迷會活動之後感覺周身骨痛，原來中了新冠病毒：「連中三招，個人係虛啲。（網民話你瘦咗？）我冇瘦過，哈哈！可能網民過度關心、過度描述。」同場的陳曉東表示準備4月在佛山舉行演唱會，之後再到其他地方巡演，直言擔心染病影響演出，平日會戴口罩，但試過引致嘴唇敏感不適。

至於嘉賓之一的張振朗，早前與女友楊偲泳隔空網上放閃晒恩愛，似宣示主權，他表示兩人向來有互動，問他是否將女友福利照私有化？他即時面紅並否認，但指女友性感照會私藏，至於可會將性感相公開拍賣籌款做慈善？他笑言自己有更多冇着衫的相可以拍賣。