簽唱會爆新碟玄機 李幸倪加碼寵粉 「愛貓」驚喜捧場

Gin Lee推出全新專輯，舉行簽唱會作宣傳。

歌手李幸倪昨日在東港城舉行新碟簽唱會，為粉絲加碼獻唱，透露專輯中的相片內有玄機，當中最特別是一支筆的照片，該筆正是她與英皇簽約時所用的，笑言要鎖進保險箱好好保存。

李幸倪（Gin Lee）推出全新專輯《Leap of Faith》，昨日在東港城舉行新碟簽唱會，獲數百粉絲到場支持，有粉絲更扮成Gin Lee的愛貓「杏仁糊」給她驚喜，她跟粉絲大玩遊戲，在唱歌環節中由原定兩首加碼到3首歌，又清唱其他歌曲滿足粉絲，非常寵粉。

Gin Lee受訪時坦言未唱夠，想開演唱會唱個夠，透露早已入紙紅館申請，但預計要到明年才有檔期。提到新專輯，她表示籌備了兩年終於推出，非常感動：「好多謝公司，呢個年代仲出到實體碟係好幸福，因為好難得出到碟，所以我放咗好多生活照喺入面。（有冇邊張相比較特別？）有張相係一支筆，係我簽約英皇時用嘅筆，係一個見證，代表開始新旅程，所以好有意義。（將來簽婚書都係用呢支筆？）我唔知幾時結婚，唔知到時仲用唔用到，可能簽續約快過簽婚書。」又揚言要將筆鎖入保險箱好好保存。

讚炎明熹開朗大膽 講到Gin Lee早前與炎明熹（Gigi）聚餐，她笑言今次是對方首次請她食飯，令她有老懷安慰的感覺，提到Gigi的合約問題，問她可有給予對方鼓勵？Gin Lee說：「我見佢個狀態好好，唔需要擔心，佢自己有計劃，我同佢講如果佢需要搵人傾偈或者畀意見，可以隨時搵我。」又指Gigi成熟不少，比以前開朗及更大膽表達自己。

大批粉絲到場支持Gin Lee，更有人穿布偶裝扮成她的愛貓。