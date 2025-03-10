娛圈單打：好山好水美食多 賞心悅目江湖見

TVB近年推出嘅綜藝節目多了一份心思，之前嘅《與天地對話》，藝人打開心扉剖白內心世界，踏足較少旅客所到之地，口碑不俗。上周推出嘅新一檔綜藝《江湖見》，雖然不外乎介紹湖光山色及美食，但拍攝精美，黎耀祥、麥長青師兄弟搭檔亦見默契。

以一集一個地方作介紹，上周呢兩師兄弟已到訪過江南水鄉，包括杭州、蘇州等，之後跑到湖南郴州。特別之處係，節目不時以金庸武俠小說為穿插，將小說中出現過嘅地方和美食呈現喺鏡頭之前，例如黃蓉為求洪七公教郭靖武功，烹煮了多道美食，內地餐廳如法炮製，非常吸睛。

此外，上周五一集介紹嘅郴州景點，同樣令人大開眼界。師兄弟到莽山國家森林公園朝聖五指峰，園區設有20分鐘登山纜車、全長8公里懸空棧道、1分鐘之內上升140米（約57層樓高）嘅摩天電梯，非常現代化，登山變得輕鬆容易。令人感嘆，這些年國家發展一日千里，旅遊設施精益求精，國力提升，從細節已可印證，觀眾睇完都心郁郁想跑番轉。

講番黎耀祥和麥長青，兩人合作經典劇《西遊記》，一個做豬八戒，一個演沙僧，從此奠下深厚情誼，彼此亦以師兄弟相稱。與此同時，二人亦分別飾演過金庸筆下嘅經典人物，前者做過周伯通，後者演過游坦之。雖然兩條麻甩不如小鮮肉養眼，但由佢哋介紹小說出現過嘅景點及情節，非常適合。

好啦，作為觀眾，無非都係想有好嘢睇。難得TVB肯花心思製作，觀眾又點會唔支持？今個星期，繼續睇吓呢兩師兄弟又會去邊度玩先！