張振朗撐劉穎鏇衝視后 陳山聰藏女拍檔床照 開條件派福利

無綫新劇《奪命提示》即將首播，劉穎鏇坦言是入行以來打得最激、傷得最多的一套劇，更獲拍檔張振朗大讚專業，揚言睇好她衝視后。陳山聰則大爆手上有拍檔的床照，若收視理想，會放上社交網答謝觀眾。

視帝陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇及郭柏妍等昨日出席新劇《奪命提示》宣傳，分享拍攝感受。山聰笑指振朗從「黑仔朗」等到變成「視帝朗」，劇集終於出街，會靠他搶收視，又形容今次是有血有汗有淚的作品：「佢哋幾個女仔打得最多，冬天拍但要着短袖同背心。」他大爆拍攝期間拍下了她們不少床照及絕密片段，若收視成績理想會逐一放上社交網，劉佩玥笑指亦拍下了山聰不少黑圖：「你擺一張我擺一張！」自認一向手腳不協調的她，直言今次也盡力克服了這個問題。

打戲多周身傷 而雙料視帝張振朗希望能帶旺劇集，亦看好拍檔劉穎鏇衝視后，有「黑仔朗」之稱的他，拍攝時被座地燈撞爆眉骨，需送院縫7針，他笑指因此撞走所有黑氣，鴻運當頭，更學懂要「安全地搏命」。劉穎鏇就透露劇中除了造型多，打鬥場口也很多，坦言是她入行以來動作及受傷最多的一套劇：「周身傷痕同瘀傷，最傷係同山聰嗰場打戲，雖然山聰着長袖衫，入面攝晒Pad，但唔知點解我每次都打中冇Pad嘅位，雙手腫到大咗一個碼。」

至於小花郭柏妍就透露劇中有不少新造型，有些更是難以想像，形容是挑戰：「我都冇試過呢個尺度。（大尺度？）大家留意吓，試咗好多第一次。」