獨家消息：投資會吸納金主 范冰冰李心潔雙后過招 搶攻國際影展

兩大影后范冰冰與李心潔今年均有作品入圍香港亞洲電影投資會，該會歷年有不少大型國際電影節代表參與其中，是電影邁向國際的其中一個跳板，冰冰大有機會繼《綠夜》後，再以演員身份參與國際影展！至於李心潔亦將親臨攤位推介新作，因投資會有集資項目，「雙后」會齊齊為新片吸金！

曾奪內地金雞獎影后的范冰冰，去年增磅拍攝電影《地母》，該片入圍今年香港亞洲電影投資會「製作中項目」，而前年曾監製電影《富都青年》的台灣金馬獎影后李心潔，今年再任監製，正籌拍新片《黑潮》，該片入圍投資會「發展中項目」。

由於不少國際影展代表均會來港出席投資會，法國康城、烏甸尼遠東國際電影節及韓國富川國際奇幻電影節更與大會合作設下多個獎項，全部都是通向全球電影節的跳板，歷屆曾入圍的電影，包括吳慷仁的《但願人長久》、鍾雪瑩及游學修的《看我今天怎麼說》都成功面向國際，打入東京國際電影節、倫敦電影節等，因此冰冰新片入圍，大有機會繼電影《綠夜》後，再以演員身份亮相國際影展！

艱苦節食勤操弗 投資會除了幫助電影打入國際，亦會邀請世界各地電影投資者來港參與活動，為入圍電影籌募製作及宣傳資金，冰冰與心潔的新作當然亦參與其中。身為監製的李心潔本月17日起更會在相關攤位親自坐鎮，向各地投資者講解拍攝計劃，期望能籌募更多資金。心潔近期可謂相當忙碌，早前曾現身紐約時裝周，並與美國女星雅曼達施菲（Amanda Seyfried）及內地新生代女星盧昱曉同場，與後者更齊齊大談時裝之道。

另外，范冰冰前日在社交平台分享短片，自爆在柏林影展任評審期間，每日食一餐兼做一小時運動，所以瘦了不少，由於近日皮膚較乾，所以要狂敷面膜補充水分。在另一條短片中，她指連沙律都不可以食，只能吃些沒有醬汁的蔬菜根部，認真刻苦！留有一頭瀑布式秀髮的她自誇髮量多，指不少女星紮髻都要戴假髮，才能有隆起的髮型，她則「靠自己」都能紮出脹卜卜的髮髻。