上西怜離隊在即 派糧呵粉絲

日本偶像女團NMB48的23歲人氣成員上西怜，將於本月底舉行演唱會後正式離隊，告別長達8年的偶像生涯。出名是隊中寫真女王的她，前日推出第二本個人寫真集。她飛到越南取景，慷慨大晒火辣身材，為粉絲留下美好回憶。