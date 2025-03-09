娛樂

上西怜離隊在即 派糧呵粉絲

日本偶像女團NMB48的23歲人氣成員上西怜，將於本月底舉行演唱會後正式離隊，告別長達8年的偶像生涯。出名是隊中寫真女王的她，前日推出第二本個人寫真集。她飛到越南取景，慷慨大晒火辣身材，為粉絲留下美好回憶。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者