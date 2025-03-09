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上西怜離隊在即 派糧呵粉絲
日本偶像女團NMB48的23歲人氣成員上西怜，將於本月底舉行演唱會後正式離隊，告別長達8年的偶像生涯。出名是隊中寫真女王的她，前日推出第二本個人寫真集。她飛到越南取景，慷慨大晒火辣身材，為粉絲留下美好回憶。
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