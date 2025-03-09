池昌旭黐靚媽挽口碑 全智賢風騷出埠 蓄勢再攻影壇

韓國43歲「不老女神」全智賢稱霸影視及時尚界，除了即將推出新劇外，更相隔10年再戰影圈，夥拍男神池昌旭合演喪屍片。而貴為時尚界寵兒的她，昨日風騷出埠參加時裝周。

今年再度大放異彩的靚媽全智賢，與「元祖男神」姜棟元合作的新劇《暴風圈》預計下半年在串流平台上架。她又落實闊別10年再闖影壇，聯同池昌旭及具教煥等出演由賣座韓片《屍殺列車》導演延尚昊執導的喪屍片《群體》，片商近日公開眾演員的開鏡合照，預計6月煞科。

影視雙旺的全智賢同樣是時尚界的矚目巨星，昨日她由首爾仁川國際機場啟程，前往法國出席巴黎時裝周。以一身時尚型格造型現身的她，甫見傳媒送機，即心情靚爆狂派心，相當親民！

孫藝珍分享美顏Tips 至於池昌旭主演的韓劇雖然相繼仆直，但他依然是演藝界的搶手貨。除了偕全智賢合作新片外，他早前亦落實與另一靚媽孫藝珍合作「19禁」古裝愛情劇《醜聞》，該劇改編自10多年前由全度妍與裴勇俊合演的同名「19禁」韓片，並會安排在串流平台上架。

此外，孫藝珍暌違7年重返影壇，與影帝李炳憲攜手合作新片《無可奈何》，預計今年秋天開畫。近日，她為時尚雜誌拍攝寫真，受訪時透露自己的美顏秘訣就是經常服用膠原蛋白及維他命補充劑，又分享其愛用的化妝品。