暢所欲玄：2025年如何催旺姻緣

新一年想要提升桃花運的朋友，不妨從家居風水入手，為新一年的感情生活開個好頭。

乙巳蛇年一白貪狼桃花星飛臨東南方，掌管姻緣、人緣、感情及桃花，五行屬水。東南位在易經中主巽卦，五行屬木。流年內在桃花位擺放粉色水晶、鮮花、紅色裝飾品或增旺桃花的風水物，有助增強桃花能量。

乙巳蛇年九紫右弼星飛臨正東位，主喜事、結婚、添丁、財喜、喬遷等吉祥事情，在易經中主震卦，五行屬木，此方位與感情運勢息息相關。在喜慶位擺放雙數物品，如一對鴛鴦擺件或粉色蠟燭，有助於增進感情運勢。需要注意桃花位和喜慶位要避免動土和裝修，以免破壞桃花氣場。

除了在對應的方位上作調整，臥室布置也很重要。床頭最好靠牆，象徵感情有依靠。可以在床頭兩側各放一盞黄光床頭燈，有助增旺桃花運。

想要提升桃花運，自身狀態也很關鍵。保持積極樂觀的心態，主動拓展交際圈，多參加社交活動，或與自身三合、六合生肖的人相處，藉着合局的力量催旺運勢，才能讓桃花運真正旺起來。祝願大家在2025年能收獲美好的姻緣！

玄學名師黃楚淇