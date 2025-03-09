娛樂

冼靖峰唱歌 下體遇襲
歌手冼靖峰（Archie）近日於社交平台晒片與愛犬唱歌互動，他邊唱邊玩狗，狗狗突然轉身想親近他，但誤將頭對準其下體，Archie對「被突襲」面露尷尬表情。他留言：「原本諗住對住狗狗唱吓歌，點知……」有網民表示：「唔知讚你唱得好，定係話好搞笑好」，亦有不少粉絲讚他清唱十分悅耳。
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