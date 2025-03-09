胞妹背夫出軌 事過境遷 孫耀威寸爆鄭梓浩
歌手孫耀威（Eric）、戴祖儀、陳庭欣、港姐冠軍倪樂琳及季軍楊梓瑤等，前晚現身灣仔出席慈善晚宴。Eric胞妹孫美賢早年參與《中年好聲音2》時爆出軌，被指背夫包養另一參賽者鄭梓浩，最近她則偕傅明憲到瑞士滑雪，並晒出與老公及孩子一家四口的照片，相信已事過境遷。
對於妹妹的事，Eric前晚表示：「佢嘅嘢我唔方便代答，但一切都好好，妹夫生日佢哋一家人滑緊雪。（細妹係咪畀你鬧醒？）我唔會鬧佢，據我所知當初係有啲問題，交咗畀律師去搞，喺我哋家庭上就一切正常。（佢冇再同鄭梓浩聯絡？）新聞都有講，防止詐騙，大家都要小心啲。」正在內地展開巡唱的他透露尾站希望放在香港或台灣演出，因台灣是出道的地方，香港則是自己的家。
倪樂琳食沙蟲讚好味
另外，倪樂琳透露有份拍攝的飲食節目《鮮美湛江美景遊》，當中有很多新嘗試：「要食沙蟲，不嬲都唔敢，估唔到沙蟲幾好食，當地多用嚟煲粥，煲出嚟啲粥好鮮，幾驚喜。」在北京電影學院讀書的楊梓瑤則表示預計6月畢業，現正趕寫畢業論文。
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