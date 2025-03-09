為Bob棟篤笑任嘉賓 張敬軒Sing援老友 車馬費都唔收

藝人林盛斌前晚舉行棟篤笑，獲半百圈中好友撐場，星光熠熠媲美頒獎禮。歌手張敬軒擔任嘉賓，不問酬勞兼自備道具為對方整理髮型，令全場笑爆嘴，認真「貼心」！

藝人林盛斌（Bob）前晚假紅館舉行《The Bobfather Finale 2025》棟篤笑，好友薛家燕、汪明荃、陳展鵬與太太單文柔、陳瀅、周嘉洛、JW、朱敏瀚、張振朗、高海寧、胡定欣、胡杏兒、陳家樂、馮盈盈、劉佩玥與李佳芯等捧場，非常墟冚！

Bob出場時聽到全場歡呼已忍不住落淚，大叫：「阿媽我得咗喇！」演出以其家事為主軸，他笑言其花名已由「龜頭Bob」變成「龜公」，台上播出他將金箔貼滿面的照片，笑稱老婆釣得金龜，而下個目標是做啟德體育園首個開棟篤笑的男人：「一蚊一張飛，我唔信坐唔爆！」

目標踩入啟德 歌手張敬軒以嘉賓身份現身並唱出《My Way》，他感謝Bob在他初來港時送上關心，又提及上月離世的方大同，坦言得悉噩耗後，整個星期在家有種說不出的失落和悲傷：「好珍惜依家仲可以經常見面同傾偈嘅朋友。」其後他表示要送禮物給Bob，隨即遞上一把梳及髮膠，並作狀幫他梳頭，Bob笑言從未收過如此「實用」的禮物，全場爆笑。

Bob騷後受訪時自評表現有90分，提到在台上大爆家人的日常，他揚言事前沒告知家人，連張敬軒送禮及對話內容也沒有夾定：「佢真係好好，好快就處理好公司嗰邊，價錢都冇問，我畀車馬費佢，佢仲話唔使。」至於想做「啟德第一人」一事，他表示只是想過：「今次紅館三面台，或者幾年後挑戰四面台。」