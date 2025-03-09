朱敏瀚抱細路滲父愛 陳瀅自爆畀仔撇 周嘉洛挖傷疤捱打

陳瀅和周嘉洛昨日宣傳劇集《痞子無間道》，現場播出嘉洛狠飛陳瀅的一幕，勾起陳瀅昔日被飛的慘痛回憶。至於朱敏瀚在活動上主動抱起小演員，被拍檔踢爆恨做老竇！

無綫劇《痞子無間道》進入結局周，一班主要演員周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、王灝兒（JW）等現身荃灣宣傳，各人玩遊戲時非常落力，朱敏瀚食JW掛在胸前的唇膏糖，又與嘉洛玩到扭作一團。

陳瀅和周嘉洛對劇集進入結局周大感不捨，希望將來有《痞子》時裝版，嘉洛笑說：「監製有講過開時裝版，可能講完就算！」而現場播出一段陳瀅被狠飛後怒打周嘉洛的一幕，她指拍攝時挑戰很大，拍到第2次才收貨，嘉洛還指當時氣氛沉重，他要走出廠培養情緒。陳瀅指重看片段仍感心痛，因為嘉洛平日對她很好，很難出手打他。問到現實中可試過被分手？她說：「讀大學時試過對方喺手機講分手，以為講笑，打電話畀佢唔聽。（對方封鎖咗你？）冇再搵佢，如果再打畀佢，我就真係值得畀佢飛。」嘉洛即一臉驚訝，表示難以想像。

JW獻唱睇「貓紙」 活動上影大合照時，朱敏瀚主動落台抱起劇中的小演員，盡顯父愛一面，JW即踢爆他想做爸爸，朱敏瀚直認想生一子一女：「女要貴養，仔就粗養，唔想同小朋友年紀相差太遠，因為好想同個仔一齊踢波，依家已經有膝痛問題！」記者指其緋聞女友陳曉華基因好，將來的小朋友會好靚，他煞有介事地指彼此是好朋友，感情事一向低調，希望順其自然，將來有好消息會公布。JW重溫與陳榮峻一場父女戲時感動得抹眼淚，而獻唱主題曲時頻頻睇「貓紙」，她事後解釋指是首次現場唱此曲，並透露年底將推出新歌：「有啲歌錄好咗，有啲作好咗，暫時出唔到，遲啲可能靠自己再推出。」