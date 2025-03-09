《還珠格格》物是人非 林心如范丞丞 跨世代同框惹唏噓

眾星雲集巴黎時裝周，其中「紫薇」林心如與「金鎖弟」范丞丞的跨世紀合體掀起熱話，由於劇集《還珠格格》的另外兩位主角「小燕子」趙薇和「金鎖」范冰冰現已淪為內地劣迹藝人，網民都慨嘆《還》劇風光不再。

台灣藝人林心如和范冰冰當年在內地劇《還珠格格》分別飾演「紫薇」和「金鎖」，憑此紅遍亞洲。林心如昨日現身巴黎時裝周，與冰冰的弟弟范丞丞驚喜同框，這個「紫薇格格和金鎖弟」的組合被網民形容為跨世紀夢幻合體。同場還有最近憑劇集《難哄》爆紅的28歲女主角章若楠。

活動上，擔任品牌代言人的范丞丞以印花外套上陣，盡顯貴公子氣質。而林心如身穿黑白外套搭配紅腰帶，打上黑領帶，紮起辮子，女強人氣息滿瀉。同場的章若楠則以黃色針織長裙現身，凸顯東方美人韻味，獲網民一致好評。

完騷相約打邊爐 林心如和范丞丞除了一同亮相活動外，更在完騷後相約食火鍋，可見關係不俗。當年《還》劇捧紅「小燕子」趙薇、「紫薇」林心如和「金鎖」范冰冰，網民慨嘆現時趙薇和范冰冰已淪為內地劣迹藝人，演藝事業受阻，只剩下林心如仍然活躍圈中，令人唏噓。