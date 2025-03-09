娛圈單打：出人頭地衝國際 炙手可熱真巴閉

今次真係拋頭露面啦，錯，係出人頭地至啱！憑《冲遊泰國》喺香港打出名堂，再憑泰國GL劇《我們的秘密》爆紅嘅中泰混血美女鄺玲玲，近日衝出國際，與劇中女拍檔Orm應邀出席Dior巴黎時裝騷，與韓流女神Jisoo同場，成功躋身一線之列！

《我們的秘密》嘅受歡迎程度，唔止令呢對螢幕情侶知名度大開，仲帶來唔少搵銀機會。今年1月玲玲先至偕Orm來港出席粉絲見面會，更喜獲偶像阿Sa拍片打氣，令玲玲非常感動。不旋踵，兩人又獲名牌邀請出席巴黎時裝騷，而且受到品牌高度重視，既有保鏢貼身護駕，更有品牌高層親身接待，前呼後擁，反映身價十級跳。

本欄都感到老懷安慰。唔係講笑，自從睇過《冲遊泰國》之後，本欄就成為玲玲鐵桿粉絲，深知此姝絕非池中物。梗係啦，玲玲鬼火咁靚，個性真誠唔做作，對工作認真，為人重情，即使紅咗都堅持為胡慧冲客串上一輯旅遊節目，完全冇忘記香港呢個家鄉。

玲玲喺巴黎穿上最新一季嘅品牌斜膊黑色套裝，輕露香肩，莊重之餘不失性感，配上甜到漏嘅笑容，認真殺死人，真係太靚啦。大家都知，除咗BLACK PINK最省鏡嘅Jisoo長期擔任Dior代言人，該品牌亦不時邀請最炙手可熱嘅明星加入宣傳，玲玲有幸被相中，就知佢有幾紅！內地唔少粉絲，都因為玲玲而課金入手名牌包包，就知佢帶貨能力一流！

早前內地盛傳玲玲將會參演新一季《乘風破浪的姐姐》，最終證實只係流料。梗係啦，玲玲當時得令，邁向國際，演出機會排山倒海，參加《浪姐》仲要等一等。