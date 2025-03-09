失摯友後首發聲 薛凱琪痛悼方大同：沒話能表達我的悲傷

「金曲歌王」方大同上月病逝，與他感情深厚的歌手薛凱琪一直未有發聲，令外界擔心不已。直至昨日，她終在社交網發文悼念，難過表示：「根本沒有照片和任何寫出來的話，能夠表達我的悲傷。」

歌手方大同上月21日病逝，摯友薛凱琪翌日演出時情緒崩潰，淚灑舞台，多年前她受抑鬱症困擾時，全靠方大同拉她一把，今次痛失摯友，她一直未有公開發聲，僅將社交網封面換上方大同的《艾美夢遊》繪本以示悼念，令外界很擔心她的狀況。

昨日薛凱琪終在社交網發長文剖白心聲，指過去8天感到很抱歉：「我本以為自己已經很堅強，但宇宙的安排，往往會給我們意料之外的考驗。」她表示要誠懇面對自己和大家：「根本沒有照片和任何寫出來的話，能夠表達我的悲傷以及讓我和大家釋懷。」但她不忘自勉，認為脆弱是為了明天的堅強：「雖然每個人最終達成堅強和釋懷的時間點不一樣，有的人快一點，有的人慢一點，但我相信所有人最終都能在同一個終點相遇。」

如期開騷自我考驗 她隔空向故友喊話：「最希望世界大同的你，當聽到我們說，會帶着光的行動去愛這個地球和住在上面的每一個人時，你應該會很開心吧？跟你說，我們會。畢竟好不容易才能在這一輩子相遇。」她又上載演唱會海報表示本想取消，但為了負責任及做堅強的榜樣，決定試着完成：「試試我是不是能唱、能笑、能跳、能哭。」演唱會名字本來是「光」，但後來改成Let Me Love You：「因為當你懂得愛的同時，你也擁有了光。」