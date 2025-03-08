合約官司開審 揭事務所陰招損名聲 NewJeans親上庭控訴

韓國人氣女團NewJeans與ADOR事務所去年爆出合約糾紛，ADOR提出禁止5女進行演藝活動的訴求，官司昨日開審，5女親自上庭大爆遭受差別待遇，更指事務所企圖損害她們的聲譽。

NewJeans去年11月底，以所屬的ADOR事務所及母公司HYBE違反合約及沒有聽取她們的訴求為由，單方面宣布合約無效，ADOR其後提出確保事務所地位及禁止組合進行簽訂廣告合約等活動的訴訟，昨日在首爾中央地方法院開審，5名成員身穿黑色套裝出庭。

NewJeans的代表律師指，HYBE通過子公司BELIFT LAB推出倒模NewJeans的新人女團ILLIT，企圖破壞她們的品牌價值，又展示兩團的韓服寫真作比較，表示：「如果不仔細看，根本分不清誰是NewJeans，誰是ILLIT。」又指ILLIT出道歌《Magnetic》，部分動作是模仿NewJeans出道曲《Attention》的舞步。

代表律師又談到去年12月底濟州航空發生嚴重空難後，NewJeans與LE SSERAFIM、ILLIT等同門歌手出席《日本唱片大賞》，當時NewJeans的5名成員準備在胸口扣上黑色絲帶，ADOR方面卻以日本電視台未必允許為由阻止，成員Hanni得知沒有問題後才匆忙為其他成員綁絲帶，後來卻發現其他同門歌手均有戴上憑弔絲帶上台：「若NewJeans聽了事務所的話，差點就成為被攻擊對象，這就是ADOR在背後損害成員名聲的證據。」

成員各袋2,743萬 至於ADOR方面表示，專屬合約中最重要的義務是向藝人提供工作機會及繳清收益，而他們已向每名成員支付約2,743萬港元結算金，又指NewJeans是HYBE花上約1.15億港元投資和培養的組合，否認對NewJeans有差別待遇。

5女離開法院時接受訪問，問到為何親自出庭，成員Minji說：「畢竟是與我們有關的事，我們覺得親自出席會比較好。」而她們將於本月23日來港出席音樂節，Minji表示如果可以，希望能完成所有預定活動。問到參與完辯論的心情，Hanni說：「能夠充分地說明我們所經歷的事，無悔了。」