聲夢姊妹互換身份 炎明熹諗計自娛 姚焯菲校園搶人氣
同是「聲夢」出身的樂壇小天后炎明熹（Gigi）及姚焯菲（Chantel）現時有如互換身份，前者未獲安排工作，後者則忙個不停！之前Gigi既要上學又要工作，忙着唱歌、拍劇及到內地做綜藝節目，忙到連睡覺也沒時間，不過自從因合約問題遭無綫雪藏後，比之前空閒得多，她除了四出看前輩演唱會取經外，日前又戴上口罩到嘉年華遊玩。Gigi在社交網分享短片，見她玩了多個攤位遊戲，相當盡興，她發文：「有冇人想要我贏番嚟嘅公仔？」但觀乎片中情況，她戰績似乎麻麻，沒有獎品落袋。
派心冧學生
另一邊廂的Chantel從新西蘭畢業返港後，工作量有增無減，日前她與林智樂到中學做School Tour，與學生打成一片，在台上唱歌後，Chantel更落台與學生近距離互動，齊齊砌出心心手勢。她事後在社交網分享短片並表示：「冇諗過School Tour可以咁好玩，多謝你哋嘅熱情。」不少學生大讚Chantel友善又玩得，似乎吸納了不少新粉絲。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：