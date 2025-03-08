聲夢姊妹互換身份 炎明熹諗計自娛 姚焯菲校園搶人氣

同是「聲夢」出身的樂壇小天后炎明熹（Gigi）及姚焯菲（Chantel）現時有如互換身份，前者未獲安排工作，後者則忙個不停！之前Gigi既要上學又要工作，忙着唱歌、拍劇及到內地做綜藝節目，忙到連睡覺也沒時間，不過自從因合約問題遭無綫雪藏後，比之前空閒得多，她除了四出看前輩演唱會取經外，日前又戴上口罩到嘉年華遊玩。Gigi在社交網分享短片，見她玩了多個攤位遊戲，相當盡興，她發文：「有冇人想要我贏番嚟嘅公仔？」但觀乎片中情況，她戰績似乎麻麻，沒有獎品落袋。