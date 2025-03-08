簽名碟71萬成交 張敬軒嚇親煞停拍賣

在樂壇獨當一面的張敬軒向來寵粉，早前拿出自家珍品拍賣，收益用作其歌迷會營運經費。Fans反應相當熱烈，其中一隻親筆簽名彩膠唱片的成交價竟高達71萬元，軒仔有感違背初衷，決定將拍賣品收回。

歌手張敬軒早前在歌迷會設立網上拍賣，希望與會員分享自家收藏，如Figure、古董及有紀念意義的物品等，當中兩張分別編號為「0000」及「0201」的2022年REVISIT演唱會親筆簽名彩膠唱片，由會員以逾70萬元天價投得，最貴一張的成交價更高達71萬850元，非常誇張！有Fans形容叫價升得快過恒生指數，而軒仔亦揚言「好得人驚」！

軒仔在社交網發長文感謝大家熱烈支持，但認為天價競投已偏離他舉行拍賣的原意，他寫道：「我覺得所拍得嘅價錢，已經遠遠超過呢兩件物件本身嘅物理價值，亦都違背咗我哋開初設立網站呢個Section嘅初衷。」

預告回完氣「出山」 他表示經內部商討後，決定收回兩件拍賣品，連同本打算稍後推出的25張特別編號黑膠唱片「封印」，近日甚少蒲頭的他最後再度致謝：「總之一句講晒，多謝大家嘅厚愛同埋熱情，我收到晒，我呢兩、三日回一回氣就出山㗎喇！大家都要好好哋呀，知嘛！」Fans對其決定均表示支持。