黎諾懿推後輩孭重任 陳嘉慧復出登高山 吹脹個肺

陳嘉慧產後復出，偕黎諾懿、文凱婷到雲南拍攝節目，今次到高海拔地方取景，諾懿笑指會「禮讓」後輩，之前撞車撞扁肺的嘉慧則笑言會藉今次旅程「吹番脹」！

無綫藝人黎諾懿、陳嘉慧、文凱婷及陳煒、曹永廉、游嘉欣、鍾凱瑩，日前分別出發到雲南及貴州拍攝新節目《養生之旅》，為觀眾尋找養生秘訣。嘉慧自產女後一直忙於湊B，她視今次節目為「復出作」，為之後開劇作預熱。出發時，她與諾懿、文凱婷齊齊接受無綫娛樂新聞台訪問，由於導演及監製都出現高山反應，故他們分外小心，當諾懿笑指要將「重任」留給年輕人時，文凱婷即說：「我都要人Carry！」嘉慧則笑言：「我未上機已經開始抖唔到氣。」

學太極增強體能 不過他們親臨雲南後，紛紛被當地美景吸引，嘉慧昨晚接受本報訪問時表示：「出發前我哋有跟李暉師傅學太極，之後喺當地啲靚景都有拍攝耍太極。今次行程有14日，會去昆明、大理、香格里拉等地方。呢幾日我哋有去啲高海拔地方，連續行咗幾日山，行到有啲氣喘，加上我之前撞車撞扁咗個肺，今趟旅程好養生，順便幫我吹番脹個肺。」她指明天會返港探看女兒，之後再歸隊拍攝。

至於到貴州取景的陳煒及曹永廉接受無綫娛樂新聞台訪問時，表示會挑戰在零下11度的低溫拍攝，到海拔逾2,500米的山上尋醫。為了應付高海拔氣候，出發前他們特意學習氣功及太極，陳煒笑言：「我覺得簡直為我哋今趟嘅體能打咗個底，最近訓練咗我嘅大腿肌肉添！」