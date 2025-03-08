「妹豬組」赴韓拍團綜 Edan扮Oppa 引女埋身

男團MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）和李駿傑（Jeremy）組成的「妹豬組」前晚出發到韓國拍攝團綜，當中以Edan最出位，Set行頭兼着皮褸登機，遭Anson Lo取笑他扮Oppa。

MIRROR的「妹豬組」成員姜濤、Anson Lo、Edan和Jeremy前晚出發到韓國拍攝新一輯團綜，近300名粉絲一早到機場等候送機。晚上9時許，經理人先現身機場會合同事，再由助手與司機幫4子託運行李及辦理登機手續。約一小時後，4子現身機場，由於他們出發前會先到航空櫃位進行拍攝，故工作人員一早清空有關區域，安排保安嚴陣以待。

4子全以黑色打扮現身，姜濤戴上連帽外套的帽子，並在社交網限時動態上載自拍照，表示：「在車上化了自己人生第一個妝」，但妝容並不明顯。向來注重儀容的Anson Lo與Jeremy均戴上冷帽兼素顏示人，打扮相當隨意。唯獨Edan與別不同，他事前特意Set了頭，還以黑色皮褸襯皮鞋，似上台表演多過坐飛機，他自誇：「着得最靚係今日，淨係今日。」Anson Lo笑他：「因為佢想扮Oppa。」Edan解釋：「因為知道今日見到好多（人），平時行條特別通道唔會咁着，要有啲儀式感。」

4子全程十分識做，不停揮手冧粉絲又飛吻，至入閘前也不忘跟大家講拜拜。從網上影片可見，Edan抵達當地後有女生以韓語跟他搭訕打招呼，Oppa造型果然奏效。

Anson Lo讚粉絲夠和平 另外，Anson Lo和Edan等到埗後在社交網報平安，原來當地只得零下1度，他們穿上禦寒衣物保暖，狀態大好。Anson Lo又發文讚「神徒」（粉絲暱稱），表示前日他和姜濤同台出席活動，雙方粉絲未有再次發生衝突，令他大感安慰：「知道大家。今天出席活動很開心。我也因此而好滿足。希望可以鼓勵到多一點神徒，你們一起快樂出席活動。一起現場互動。開心、和平、團結、歡呼就是我最想看到的畫面。」此外，有傳姜濤會擔任韓國組合BLACK PINK成員Jisoo於3月在港舉行的見面會嘉賓，對此，姜濤未有否認：「未知，我唔知，傳吓先啦！」